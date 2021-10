Real Sociedad met Januzaj wipt naar leiding in Spanje na overwinning op Celta Vigo

Real Sociedad heeft met een 0-2 overwinning op het veld van Celta Vigo de leiding gepakt op de 11e speeldag van de Spaanse competitie. Adnan Januzaj stond in de basis en mocht rusten in de 65e minuut. Het stond toen al 0-1 dankzij een doelpunt van de Zweedse goalgetter Isak (58.). Elustondo verdubbelde de score in de 88e minuut (0-2).

In de rangschikking heeft Real Sociedad nu 24 punten. Real Madrid en Sevilla staan op drie punten (21 punten), maar hebben een wedstrijd minder gespeeld. Atletico Madrid heeft 19 punten.

Atletico Madrid en Carrasco krijgen late gelijkmaker binnen

In La Liga heeft Atletico Madrid donderdag slechts 2-2 gelijk gespeeld op het veld van staartploeg Levante. Yannick Carrasco speelde heel de wedstrijd voor het team van Diego Simeone. Griezmann opende de score voor de Madrilenen (12’). Bardhi maakte de gelijkmaker op strafschop (37’) en Matheus Cunha lukte in de 76e minuut de 1-2. Iedereen dacht dat Atletico de drie punten op zak had, maar opnieuw Bardhi maakte er opnieuw op strafschop nog 2-2 van (90’).

Met 10 wedstrijden gespeeld komt Atletico tot op vijf punten van leider Real Sociedad, dat eerder op de dag won tegen Celta Vigo. Sociedad heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Ondanks het belangrijke punt blijft Levante voorlaatste.