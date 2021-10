Yannick Carrasco tovert bij Atlético Madrid en scoort wondermooie goal (en geeft daarna ook nog assist)

Yannick Carrasco heeft dit seizoen nog niet vaak gescoord, maar in de competitiematch tegen Real Betis was het zondag wel nog een keertje raak - en hoe. De Rode Duivel toverde een paar mooie kapbewegingen uit de voeten en ramde de bal nadien voorbij een kansloze Claudio Bravo. Het was pas zijn tweede goal voor Atlético Madrid dit seizoen.

Het treffen met Betis was belangrijk voor Atlético Madrid, want de club uit Sevilla stond zowaar boven hen in de stand. Atlético zou bij winst bovendien tot op twee punten van het leidende trio Real Madrid-Sevilla-Real Sociedad naderen. Carrasco zette de Madrilenen alvast goed op weg met zijn goal in de 25ste minuut.

In de tweede helft diepte Atlético de score verder uit. Pezzella verschalkte kort na het uur zijn eigen doelman, in de slotfase maakte Carrasco zijn mooie namiddag compleet door ook nog de assist te geven voor de 3-0 van João Felix.

Atlético wipt door de zege over Betis naar de vierde plek en volgt dus op twee punten van Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad. Die laatste club speelt vanavond nog tegen Athletic Bilbao en zal dan ook een match meer gespeeld hebben.