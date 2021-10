Adnan Januzaj lijdt met Real Sociedad puntenverlies in Baskische derby, maar wordt wel weer leider in La Liga

Op de twaalfde speeldag in La Liga heeft leider Real Sociedad zondagavond vrede moeten nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Athletic Bilbao. Adnan Januzaj startte in de basis bij Socedad en werd in de 79e minuut gewisseld. Op dat moment stond zijn team 1-0 voor, dankzij een door Alexander Isak omgezette strafschop (58e).

Sociedad leek de Baskische derby te gaan winnen, tot Iker Munain er in blessuretijd nog 1-1 van maakte. Bilbao stond op dat moment nochtans met tien. Inigo Martinez was in de 84e minuut met een tweede gele kaart naar de kant gestuurd.

Ondanks het puntenverlies blijft Real Sociedad leider in La Liga. Met 25 punten heeft het één punt voor op Real Madrid en Sevilla, die wel allebei een wedstrijd minder speelden.

Bekijk hier de goals:

?? | Alexander Isak scoort in zijn 100e wedstrijd voor Real Sociedad. ???? #RealSociedadAthletic pic.twitter.com/yYZGOShDb0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 31, 2021