Vinícius Júnior loodst Real Madrid naar gedeelde leidersplaats, Eden Hazard mag enkel invallen bij applausvervanging

Afgelopen woensdag wilde het niet in eigen huis niet lukken tegen Osasuna (0-0), maar zaterdag kon Real Madrid in de Spaanse competitie wél aanknopen met winst. Tegen Elche, de nummer vijftien in La Liga, werd met 1-2 gewonnen. Vinícius Júnior was de grote held bij De Koninklijke: hij scoorde beide goals. Eden Hazard kwam de doelpuntenmaker vervangen met nog vijf minuten te gaan.

Na een gezapige start versierde Elche de eerste grote kans van de match, maar Thibaut Courtois zorgde er met een geweldige redding voor dat het 0-0 bleef. Lang bleef die score niet op het bord staan, want enkele minuten later was het aan de overkant wél prijs. Vinícius Júnior werd op wandel gestuurd door Mariano Diaz en werkte prima af: 0-1.

In de tweede helft werd Real Madrid een handje geholpen door de thuisploeg: Raul Guti kreeg na een dik uur spelen zijn tweede geel karton van de match, waardoor Elche nog een halfuur met zijn tienen verder moest. Vinícius Júnior leek de partij te gaan beslissen toen hij met nog een kwartier te gaan zijn tweede van de namiddag maakte, en zijn zevende competitiegoal van het seizoen.

In het slot zorgde Pere Milla zowaar nog voor de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Elche niet meer: het bleef 1-2.

In het klassement komt Real Madrid voorlopig mee aan de leiding met Real Sociedad. Beide teams hebben 24 punten uit 11 wedstrijden, maar Sociedad komt zondag wel nog in actie tegen Athletic Bilbao. Sevilla (dat zaterdagavond tegen Osasuna speelt) en Betis (dat zondag uitkomt op het veld van Atlético Madrid) kunnen bij winst dit weekend terug op gelijke hoogte van Real Madrid komen.