Xavi geeft Barcelona maar tijdelijk vleugels: 0-3-voorsprong halfweg wordt nog uit handen gegeven tegen Celta de Vigo

De kersverse aanstelling van clubicoon Xavi als nieuwe trainer heeft Barcelona zaterdagmiddag geen overwinning opgeleverd. Op de dertiende speeldag van La Liga werd met 3-3 gelijkgespeeld bij Celta Vigo na een 0-3 voorsprong halfweg.

Met Xavi op de tribune in Vigo voetbalde Barcelona zich al snel naar 0-3. Ansu Fati (5.), Sergio Busquets (18.) en Memphis Depay (34.) leken de wedstrijd na de eerste helft dus al in een beslissende plooi te leggen.

?? | Ansu Fati had geen vijf minuten nodig om te scoren vandaag! ???? #CeltaBarça pic.twitter.com/sHPwZZgEe3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 6, 2021

?? | Memphis Depay kopt nu al de 0??-3?? tegen de touwen! ?? #CeltaBarça pic.twitter.com/wVTkTE8v2O — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 6, 2021

Maar dat was buiten de remonte van de thuisploeg via Iago Aspas (52. en 90.+6) en Nolito (74.) gerekend. De Blaugrana kunnen zo voor de vierde keer niet winnen in La Liga en kamperen pas op een teleurstellende negende plaats met 17 punten.

REMONTADA | Celta de Vigo maakt haar achterstand helemaal goed in een spectaculair slot! ?? #CeltaBarça pic.twitter.com/zAfgXCNabX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 6, 2021

Tot overmaat van ramp zagen de Catalanen hun jonkies Ansu Fati (opnieuw), Nico Gonzalez en Eric Garcia vroegtijdig uitvallen.

?? | Donderslag bij heldere hemel voor FC Barcelona, Ansu Fati moet naar de kant met een blessure. ?? #CeltaBarça pic.twitter.com/EGZauSpte5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 6, 2021

Espanyol van Dimata wint wel

Eerder op de dag hield stadsgenoot Espanyol de punten thuis tegen Granada na goals van Adria Pedrosa (30.) en Raul de Tomas (42.). Landry Dimata mocht Sergi Darder, assistgever bij zowel de 1-0 als 2-0, drie minuten voor tijd komen aflossen.

Zaterdagavond gaan Thibaut Courtois en Eden Hazard met Real Madrid (24 ptn.) op zoek naar de winst tegen Rayo Vallecano in een Madrileens onderonsje (21u). Als de Koninklijke wint, wipt het over het Real Sociedad van Adnan Januzaj naar de eerste plaats.