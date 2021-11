Atlético Madrid kan rekenen op heerlijke goal van Griezmann, maar Valencia pakt onverwacht punt na twee ultieme goals in blessuretijd

Atletico Madrid kon rekenen op een heerlijke goal van Antoine Griezmann tegen Valencia zondag, maar toch ging het niet lopen met de drie punten. In blessuretijd scoorde Valencia nog twee keer, goed voor een straffe 3-3.

Valencia stond 1-3 toen de scheidsrechter nog zeven minuten blessuretijd bijtelde. Hugo Dora toonde zich de held voor de bezoekers door onverwacht nog twee keer te scoren.

Suarez had Atlético nochtans op voorsprong gebracht in de 35ste minuut, tot enkele minuten later een owngoal van Stefan Savic de bordjes weer gelijk hield.

🔫 | Luis Suárez maakt via het doelhout z’n zevende doelpunt van het seizoen! 💥🇺🇾 #ValenciaAtleti pic.twitter.com/3YeGh5kljg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2021

Daarna was het moment van Griezmann aangebroken. In de 58ste minuut scoorde hij na een heerlijke run vanop zijn eigen helft en een strak schot in de verste hoek van buiten de zestien. Zijn beste moment sinds zijn terugkeer bij Atlético in september.

🕺 | Wat een heerlijke rush van Antoine Griezmann! 🏃💨 #ValenciaAtleti pic.twitter.com/FRkaE6iRs7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2021

Sime Vrsaljko leek de drie punten binnen te schieten na een warrige fase, waarbij hij eerst scoorde, daarna werd afgevlagd maar uiteindelijk door de VAR toch werd beloond. Valencia kwam pas helemaal op het einde dankzij invaller Duro.

Eerst gleed hij een voorzet van José Gaya binnen in de eerste minuut van blessuretijd. Daarna hing hij de bordjes gelijk na een kopbal in de vijfde minuut na reguliere speeltijd.

⚽ 90+6’ Gelijkmaker@hugoduro14 kroont zich tot held van de avond! 😎 #ValenciaAtleti pic.twitter.com/bkQySgBfDW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2021

Atlético had tweede kunnen worden in La Liga, maar staan nu vierde met 23 punten op vier punten van leider Real Madrid. Valencia is door het gelijkspel tiende in de Spaanse eerste klasse.