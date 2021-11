Eden wie? Vinicius bezorgt Real Madrid met heerlijke goal nipte zege tegen Sevilla, Thibaut Courtois pakt uit met cruciale save

Terwijl Eden Hazard niet eens in de selectie van Real Madrid zit, maakt zijn concurrent Vinicius Junior steeds meer indruk op zijn linkerflank. De Braziliaan scoorde zijn negende van het seizoen tegen Sevilla (2-1 winst) op een heerlijke manier. Rode Duivel Thibaut Courtois was eveneens opnieuw van goudwaarde met een cruciale save in de slotfase.

Voor de rest van de wedstrijd was Vinicius nochtans niet al te vaak in actie te zien, maar in de 85ste minuut was zijn moment toch gekomen. De winger kwam dreigend naar binnen en haalde verschroeiend uit naar de verste winkelhaak.

Zijn negende in veertien competitiewedstrijden. In zijn vorige 82 competitiewedstrijden scoorde hij, ter vergelijking, acht keer. Het seizoen van de doorbraak van de Braziliaan, maar wel ten koste van Rode Duivel Eden Hazard. In de eerste helft had de onvermijdbaare Benzema al gescoord, Rafa Mir deed hetzelfde voor Sevilla.

Die andere Rode Duivel, Thibaut Courtois, toonde weer zijn waarde met een belangrijke save in de slotminuten van de wedstrijd. Real Madrid staat aan de leiding in La Liga, met vier pu nten voorsprong op stadsgenoot Atlético Madrid en Real Sociedad. Sevilla staat vierde, met een puntje minder dan nummers twee en drie.