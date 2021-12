FC Barcelona dankt zijn tieners, maar... kan alweer niet winnen

FC Barcelona blijft in het sukkelstraatje in La Liga. De Catalanen kwamen twee keer op voorsprong tegen Osasuna, maar moesten alsnog tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel.

De 19-jarige Nico Gonzalez opende zijn conto bij Barça na een goeie voorzet vanop de flank, een korte controle en een ijskoude afwerking.

?? | Nico Gonzalez (19) maakt zijn eerste doelpunt voor FC Barcelona. ?? #OsasunaBarça pic.twitter.com/iXeTbkFw5e — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2021

Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong. David Garcia maakte er al twee minuten later 1-1 van. Na de rust slaagden de blaugrana er alsnog in om weer op voorsprong te komen: het was tiener Abdessamad Ezzalzouli -beter bekend als Eze Abde- die de 1-2 scoorde. Hij profiteerde van een goeie dribbel, slecht verdedigend doorkoppen en uiteindelijk een goeie volley van zichzelf om zijn debuutgoal te maken.

?? | Ook Ez Abde (19) maakt z’n eerste goal voor Barça! ???? #OsasunaBarça pic.twitter.com/Zfg1TFe4Ro — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2021

Maar andermaal kon dit jeugdig Barcelona de wedstrijd niet doodmaken. Osasuna, dat nu tiende staat in La Liga, scoorde in de 86ste minuut nog de 2-2. Chimy Avila pegelde, mits hulp van een bezoekend voetje, het gelijkspel in doel. FC Barcelona staat na zestien gespeelde wedstrijden 8ste in La Liga, met vijftien punten achterstand op Real Madrid. Dat speelt zondagavond nog de stadsderby tegen Atlético Madrid (21u).