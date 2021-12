Puike goals van Ivan Rakitic en Lucas Ocampos bieden Sevilla overwinning tegen Atlético Madrid en Yannick Carrasco

Sevilla is drie punten dichter bij leider Real Madrid geslopen. Thuis tegen Atlético Madrid speelde het geen geweldige partij, maar Lucas Ocampos bezorgde Sevilla in de 88e minuut de 2-1-zege. Atlético verliest voor de vierde keer dit seizoen in La Liga. Bovendien hadden de Madrilenen nog nooit drie keer na mekaar verloren in de eigen competitie onder coach Diego Simeone.

We waren nog geen tien minuten ver in het Spaanse Andalusië of Ivan Rakitic had de trekker al verschroeiend bovengehaald.

Iets over het halfuur bracht verdediger Felipe de Madrileense bezoekers weer langszij. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, aangezien beide ploegen geen wereldpartij speelden. Tot in minuut 88: een hoekschop werd door Delaney op de lat gekopt, waarna Ocampos in de herneming binnen jaste: 2-1. In de extra tijd werd de uiteindelijke matchwinnaar nog afgevoerd met een draagberrie nadat de Argentijn plots neerging aan de zijlijn. Voorlopig is nog niet bekend wat de oorzaak is.

FT | Sevilla houdt de drie punten thuis dankzij deze volley van Lucas Ocampos! ?????? #SevillaFCAtleti pic.twitter.com/xihASsWVya — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 18, 2021

Sevilla komt met 37 punten op vijf eenheden van leider Real Madrid, dat zondag nog wel in actie komt tegen Cadiz. Atlético blijft op dertien punten achterstand hinken op de stadsgenoot en verliest al voor de vierde keer in La Liga dit seizoen. Na de nederlagen tegen Mallorca en Real, is dit het derde verlies op rij voor Atlético. Iets dat tot nu dus nog nooit eerder voorviel onder Diego Simeone.