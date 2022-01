Gehavend Barcelona dankt De Jong en Ter Stegen voor zuinige zege tegen Mallorca

FC Barcelona mag drie punten bij op het conto zetten. In en tegen Mallorca werd er met het kleinste verschil gewonnen na een doelpunt van Luuk de Jong. Doelman Ter Stegen hield in het absolute slot de gelijkmaker uit zijn doel. De Catalanen nestelen zich zo op de vijfde plaats in de klassering.

18 spelers waren er buiten strijd bij de Blaugrana. En dat omwille van corona, blessures of schorsingen. Coach Xavi moest dus wat experimenteren en daardoor kwamen vooraan youngsters Ilias en Jutgla in de ploeg, Luuk de Jong was de spits die bediend moest worden.

De partij moest lang op gang komen, maar het was Barcelona dat vlak voor het halfuur via Luuk de Jong bijzonder gevaarlijk dreigde. De Nederlander trof namelijk twee keer het doelhout binnen de minuut. Waarvan een keer een prachtige omhaal die tegen de lat belandde.

Op slag van rust waren de goden De Jong dan toch goed gezind. Mingueza dropte vanop rechts de bal tot aan de tweede paal waar De Jong zijn lengte prima benutte: 0-1.

? 29’ paal

? 29’ deklat

? 44’ doelpunt



Derde keer goede keer voor Luuk de Jong!???? #MallorcaBarça pic.twitter.com/xM8KDrAQCK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 2, 2022

Mallorca wist heel weinig in de pap te brokken en begon eigenlijk pas vanaf minuut 70 wat meer aanstalte te maken op een gelijkmaker. Die leek er in de extra tijd aan te komen maar Ter Stegen voorkwam dat met een ultieme armreflex. Barcelona neemt zo de drie punten mee naar Catalonië en wordt vijfde in het klassement.