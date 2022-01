Atlético Madrid boekt eerste zege van het nieuwe jaar dankzij flitsende Yannick Carrasco

Atlético Madrid heeft het nieuwe jaar goed ingezet. Thuis tegen seizoensrevelatie Rayo Vallecano wonnen de Madrilenen met 2-0, met onder meer een sterke Yannick Carrasco.

Na de 0/9 in La Liga moesten de troepen van Diego Simeone zich stilaan beginnen te herpakken. Tegen seizoensrevelatie Rayo Vallecano, dat vierde stond, geen eitje. Maar dankzij een schitterende actie van onze Yannick Carrasco klommen de Madrilenen wel op voorsprong in het eigen Wanda Metropolitano. Angel Correa was de doelpuntenmaker van dienst.

?? | Ángel Correa profiteert na knap voorbereidend werk van Yannick Carrasco! ???? #AtletiRayo pic.twitter.com/HARnRMtMMR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 2, 2022

Een voorbode want daarvoor had Carrasco zijn trukendoos ook al even bovengehaald.

Vroeg in de tweede helft deed Atlético er nog een goaltje bij. Renan Lodi zette de bal voor doel, waar opnieuw Correa wist binnen te werken: 2-0.

Dankzij deze zege springt Atlético over Rayo Vallecano naar de vierde stek met 32 punten. Op hetzelfde moment speelden Elche en Granada 0-0 gelijk.