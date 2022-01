Adnan Januzaj en Real Sociedad kloppen Celta de Vigo en trekken goede vorm door

Real Sociedad en Adnan Januzaj hebben zaterdag op de 20e speeldag in La Liga hun goede start van het jaar voortgezet met een 1-0 zege op Celta de Vigo. Door de zege klimt Sociedad naar de vierde plaats in de Spaanse competitie met 33 punten, 13 punten achter leider Real Madrid.

De ploeg uit San Sebastián, die voor de winterstop vier opeenvolgende wedstrijden had verloren, lijkt sinds het begin van het nieuwe jaar weer op de goede weg te zijn. Na een gelijkspel bij Alavés in de competitie en een plaats bij de laatste acht in de Copa del Rey, toonde de Baskische ploeg zich tegen Celta Vigo opnieuw van hun betere kant. Adnan Januzaj speelde 78 minuten, maar het was zijn ploeggenoot Mikel Oyarzabal die hen de kostbare overwinning bezorgde dankzij een doelpunt kort voor het kwartier (13.).