Karim Benzema en Vinicius eisen hoofdrol op in vlotte thuiszege van Real Madrid, Eden Hazard blijft op de bank

Real Madrid heeft zijn leidersplaats verstevigd. Na een vlotte 4-1-zege tegen Valencia wordt eerste achtervolger Sevilla op acht punten gezet. Benzema maakte zijn 300e en 301e doelpunt in het truitje van De Koninklijke, Vinicius nam de andere twee goals voor zijn rekening.

Na de onverwachte nederlaag tegen Getafe wachtte zaterdagavond Valencia voor Real Madrid. Opnieuw geen Eden Hazard in de startelf, Thibaut Courtois stond wel tussen de palen. Dat De Koninklijke er voor de start al goed voorstond, bewezen de volgende statistieken: onder coach Ancelotti verloor Real al niet meer in 26 thuisduels in La Liga. Bovendien kregen de Madrilenen al 348 minuten geen tegengoal.

26 - Carlo Ancelotti's ???? @realmadriden have now gone 26 consecutive home games in @LaLigaEN without defeat (W21 D5) and have gone 348 minutes without conceding a goal. This is the best league run without conceding for Los Blancos at home with the Italian in charge. Invulnerable pic.twitter.com/NXcaRTm5GP — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022

Bij de rust was Real op weg om daar een 27e thuisduel van te maken. Karim Benzema trapte in minuut 43 de 1-0 vanop elf meter staalhard in de linkerbovenhoek. Het was voor de Fransman zijn 300e doelpunt in loondienst van Real. Bij die 300 zitten er slechts 15 penalty’s (die hij wel allemaal binnen trapte), al heeft dat natuurlijk veel te maken met de tijd dat Cristiano Ronaldo in Madrid vertoefde.

KB9 | Karim Benzema scoort z'n 3??0??0??ste doelpunt voor Real Madrid! ???? #RealMadridValencia pic.twitter.com/izliwrINWJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 8, 2022

Na de pauze bleef de thuisploeg baas. Dat zorgde al vrijwel snel voor een nieuwe goal. Vinicius zette zich op assist van Benzema sterk door in het hart van de Valencia-defensie en schoof de 2-0 voorbij Jasper Cillessen. Nog geen tien minuutjes later zou Vinicius opnieuw vieren.

Valencia kon er maar weinig tegenover zetten maar kreeg bij het ingaan van het slotkwartier wel een strafschop. Thibaut Courtois was erop gebrand zijn netten schoon te houden en leek daar ook in te slagen door de inzet van Guedes te stoppen. Alleen kwam de rebound opnieuw voor de Portugees, die dit keer wel raak trof: 3-1. Bij die score bleef het niet, want Benzema scoorde net als Vinicius voor een tweede keer. En dat op een erg koelbloedige wijze.

Sevilla, dat een match minder heeft gespeeld, kan zondag terug tot op vijf eenheden sluipen als het wint van Getafe. Valencia is negende met 28 punten.