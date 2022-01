FC Barcelona loopt in slotfase tegen gelijkmaker van Granada aan na rood voor Gavi

FC Barcelona heeft niet voor de tweede week op rij de volle buit gepakt na een doelpunt van Luuk de Jong. Tegen Granada leek het daar lange tijd naar uit te zien maar na rood voor youngster Pablo Gavi maakte de thuisploeg nog gelijk. Barcelona mist de kans om sinds lang de top vier weer in te duiken.

Trainer Xavi kon opnieuw een beroep doen op Memphis Depay, die na een maand weer in de selectie zat. De Nederlander startte nog wel op de bank. Wel in de basis? Veteraan Dani Alves. En de Braziliaan was iets voor het uur goed voor een assist op Luuk de Jong. De Nederlander scoorde net als vorige week tegen Mallorca met het hoofd.

?? | Dani Alves met de voorzet, Luuk de Jong met de rake kopslag. ?????? #GranadaBarça pic.twitter.com/HJczoyMV29 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 8, 2022

Barcelona leek de zege ook over de streep te trekken, tot Gavi tien minuten voor tijd zijn tweede geel pakte. Met een Catalaans mannetje minder kon Granada via Puertas nog langszij komen in de 89e minuut.

?? | Antonio Puertas maakt in de slotfase gelijk met een heerlijk schot! ?????? #GranadaBarça pic.twitter.com/5spUCfkLy4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 8, 2022

Barcelona mist de kans om eventjes derde te worden en blijft zesde met 32 punten, Granada is twaalfde.