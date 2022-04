FC Barcelona zakt tegen middenmotor Rayo Vallecano in eigen huis opnieuw door het ijs

FC Barcelona blijft in hetzelfde bedje ziek. Na een moeizame zege op het veld van Real Sociedad (0-1) eerder deze week, ging het zondagavond in eigen huis kansloos de boot in tegen Rayo Vallecano. Enkel mathematisch kan FC Barcelona rivaal Real Madrid nog van de titel houden, maar dan niemand die daar nog in gelooft.

De Catalaanse ploeg kent enkele slechte weken met onder meer een verrassende uitschakeling in de Europa League, en ook zondagavond viel er geen beterschap te bespeuren. De wedstrijd was nog niet goed en wel begonnen of de malaise begon weer voor FC Barcelona. Rayo Vallecano-middenvelder Alvaro Garcia scoorde na amper zes minuten. De talrijke fans in Camp Nou trakteerden de spelers op een fluitconcert.

🥵 | Rayo Vallecano leidt in Camp Nou na een geweldige actie! 🔥 #BarçaRayo pic.twitter.com/vk4fOTycEO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2022

De thuisploeg zocht vervolgens een volledige wedstrijd naar de gelijkmaker, zonder resultaat. In de gehele match kon de ploeg van clublegende Xavi amper twee schoten binnen het doelkader produceren. Rayo Vallecano deed met één doelkans nog slechter, maar het leverde wel de enige goal van de wedstrijd op. Het zat de thuisploeg ook niet mee: Gavi werd in de laatste minuten van de reguliere speeltijd nog duidelijk omvergeduwd door Alejandro Catena in de zestien, maar de scheidsrechter zag er verrassend genoeg geen strafschop in. Die ref gooide de thuisploeg toch nog een laatste reddingsboei toe en kende elf extra minuten speeltijd toe, maar ook die volstonden niet voor Barça om de blamage te vermijden. Het bleef 0-1.

Gavi gaat in de slotfase neer in de zestien na een overtreding, maar het resulteert niet in een strafschop voor Barcelona. Foto: AP

FC Barcelona telt, net zoals Sevilla, 63 punten in de stand. Leider Real Madrid heeft er 78. Met nog vijf speeldagen voor de boeg, kan Barcelona hun rivaal enkel nog van de titel houden als ze alles zelf te winnen en 15 op 15 pakken én als Real Madrid alles verliest en daarbovenop een zwakker doelsaldo laat noteren. Een mission impossible, maar wel een geval van ‘mathematisch kan het nog’. Maar zelfs de grootste Barça-fans hebben die hoop al opgegeven.