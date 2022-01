Eden Hazard begint nog eens in de basis, maar Real Madrid kan pas na zijn wissel pijnlijke thuisnederlaag vermijden

Eden Hazard mocht zondag in de basis starten bij Real Madrid nadat hij eerder in de week de winnende treffer scoorde tegen Elche in de achtste finales van de Copa del Rey. Tegen datzelfde Elche ging het zondag echter opnieuw moeizaam voor De Koninklijke. Real Madrid kwam 0-2 achter, maar slaagde er in de absolute slotfase - toen Hazard net gewisseld was - nog in om dat om te buigen in een gelijkspel (2-2).

Karim Benzema kreeg in de 33e minuut een uitgelezen mogelijkheid om de Koninklijke op voorsprong te schieten, maar hij faalde van op elfmeter. Lucas Boye (42.) buitte die misser uit en verkocht de Madrilenen op slag van rust een uppercut.

Na de rust slaagde Elche er zelfs in om de voorsprong te verdubbelen via Pere Milla (76’). Een prestigieuze overwinning was nabij, maar kwam er niet. Luca Modric (82’) zette zijn penalty wel om en Eder Militao (90+2’) hield in extremis een punt thuis. Zowel Thibaut Courtois als Eden Hazard verschenen aan de aftrap. Hazard ruimde een minuut voor de aansluitingstreffer plaats voor Isco. De Rode Duivel zorgde bijna voor een strafschop, maar de VAR zag er vooral ee schwalbe in.

De Rode Duivel had die basisplaats te danken aan zijn prestatie eerder deze week. Toen kroop Real op het veld van datzelfde Elche in de Copa del Rey door het oog van de naald na verlengingen, met Hazard die de winning goal tegen de netten trapte.