Barcelona ontsnapt in 96ste minuut nog aan nederlaag in derby tegen Espanyol

Espanyol heeft zondagavond op de 24e speeldag van La Liga zijn eerste competitiewinst in dertien jaar tijd in de Catalaanse derby tegen Barcelona finaal in rook zien opgaan. De partij eindigde op 2-2.

De bezoekers schoten verschroeiend uit de startblokken met een razendsnelle openingsgoal van Pedri.

?? | Pedri brengt Barça al meteen op voorsprong! ? #EspanyolBarça pic.twitter.com/tErbY3kh1i — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2022

Bij de rust stond het toch weer gelijk. Sergi Darder bracht het RCDE Stadium een handvol minuten voor de pauze in extase met de gelijkmaker tegen de grote rivaal.

??? | Sergi Darder schildert de gelijkmaker voorbij Ter Stegen! ?? #EspanyolBarça pic.twitter.com/loI3i26uR8 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2022

De vreugde leek van relatief korte duur aangezien Gavi Barça alweer op voorsprong hees even voor het uur, maar de VAR had voorafgaand buitenspel geconstateerd. Dat brak hen zuur op toen Raul de Tomas de thuisaanhang halverwege de tweede helft nog harder liet kraaien van de pret.

In een dolle slotfase kantelde de partij echter nog. Nicolas Ribaudo (Espanyol) en Gerard Pique (Barcelona) werden na een opstootje allebei nog van het veld gestuurd en Luuk de Jong sleepte in de absolute slotseconden een punt uit de brand voor Barcelona. Manu Morales (Espanyol), die aan het eind van de match op de bank zat, kreeg ook nog rood.

Landry Dimata bleef aan de bank gekluisterd bij Espanyol.

FT | Luuk De Jong pakt nog een punt voor Barcelona in de allerlaatste minuut! ???? #EspanyolBarça pic.twitter.com/7KxepR7CYJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2022

Barcelona behoudt op die manier de vierde plaats in de rangschikking met 39 punten. Espanyol volgt op de dertiende plaats met 28 stuks.

Sociedad wint wél

Eerder op de avond deed Sociedad een goede zaak in de achtervolging op onder meer Barcelona. De Basken wonnen in eigen huis met 2-0 tegen Granada. Adnan Januzaj speelde iets meer dan een uur .

Sociedad nam de wedstrijd in handen, maar moest wel lang wachten op een doelpunt. Vlak voor rust maakte Oyarzabal er met een penalty 1-0 van. Sociedad was na rust ook de sterkste en dankzij Rafinha werd het nog 2-0. Door de zege nadert Sociedad tot op één puntje van Barcelona. Granada is pas 16e.