Het licht even uit: Real-verdediger trapt van dichtbij met bal op hoofd van tegenstander

Real Madrid nam het zaterdagnamiddag met Thibaut Courtois in de basis en Eden Hazard op de bank op tegen Villarreal. Tegen de stadsgenoot ging verdediger Dani Carjaval even over de rooie: hij schopte van dichtbij een bal in het gezicht van een tegenstander die op de grond lag. De Spanjaard kwam weg met een gele kaart, Real Madrid en Villarreal speelden uiteindelijk 0-0 gelijk.