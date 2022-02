Barcelona zet opmars verder met fraaie zege tegen Athletic Bilbao, invaller Dembélé legt criticasters het zwijgen op

Barcelona herleeft. De Catalanen scoorden al voor de derde keer in één week tijd vier goals in een match. Na de zeges tegen Valencia (1-4) en in de Europa League tegen Napoli (2-4) had het nu ook weinig problemen om Bilbao opzij te schuiven: 4-0.

Barcelona zette in de eerste helft goed druk op de bezoekers en werd daarvoor kort voor de rust beloond. Winteraankoop Pierre-Emerick Aubameyang scoorde opnieuw, zijn vijfde al in zijn zesde wedstrijd voor zijn nieuwe team: 1-0.

?? | Pierre-Emerick Aubameyang is opnieuw trefzeker voor FC Barcelona! ???? #BarçaAthletic pic.twitter.com/rriogJngsa — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022

In de tweede helft was vervolgens het moment van Ousmane Dembélé gekomen. De Fransman deed in de voorbije mercato nog stof opwaaien omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen, waarna Barcelona hem absoluut wou zien vertrekken. Maar zie: Dembélé mocht in het laatste kwart van de match invallen en legde prompt zijn criticasters het zwijgen op. Eerste scoorde hij zelf de 2-0, in de slotminuten bediende hij de Nederlanders Luuk de Jong en Memphis Depay vervolgens bij hun goals. Eindstand: 4-0.

Barcelona komt in de stand weer op een gedeelde vierde plek met Atlético Madrid, beiden tellen 45 punten. De Catalanen naderen ook tot op één punt van Real Betis. Dat verloor eerder op de dag zijn stadsderby met nummer twee Sevilla met 2-1. Sevilla telt 54 punten. Barcelona heeft wel een match minder gespeeld dan de andere ploegen in de top vijf.

?? | Pedri zet opnieuw een heerlijke actie op, Luuk de Jong knikt binnen! ???? #BarçaAthletic pic.twitter.com/w0ggrGkQtY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022