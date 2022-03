Real Sociedad en Adnan Januzaj komen niet verder dan brilscore in topper, Jan Vertonghen en Benfica winnen

Sevilla en Real Sociedad hebben 0-0 gelijkgespeeld in de Spaanse Liga op zondag. Januzaj speelde 86 minuten en kreeg een gele kaart. Sociedad staat met 48 punten voorlopig 6e. Sevilla blijft 2e met 57 punten.

Benfica heeft na zijn kwalificatie voor de kwartfinale van de Champions League ook in de competitie kunnen winnen. Jan Vertonghen en co. wonnen met 2-1 van Estoril Praia. Rafa Silva en Gonçalo Ramos brachten Benfica op voorsprong. Pas in de slotseconden kregen ze een tegendoelpunt via Andre Franco. Jan Vertonghen speelde de hele wedstrijd en staat derde met Benfica.