Matig Real Madrid dankt strafschopheld Karim Benzema voor de drie punten tegen Celta Vigo

Real Madrid heeft zonder al te veel indruk te maken een nieuwe zege geboekt in La Liga. Op het veld van Celta werd het 1-2. Real blijft het klassement aanvoeren met 69 punten.

Opnieuw geen Eden Hazard bij Real Madrid. De Rode Duivel revalideert na een succesvolle operatie aan zijn enkel. Wel Thibaut Courtois tussen de palen. En de doelman zag spits Benzema na 19 minuten een strafschop omzetten.

?? | Karim Benzema blijft koelbloedig vanop de stip. ?????? #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/Imit8GhzCx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

Een paar minuten later kon Courtois het niet bij toekijken houden. Iago Aspas kreeg een vrije trap en richtte die meteen op doel. De Belgische goalie moest zich volledig strekken om de gelijkmaker uit z’n doel te ranselen.

???? | Thibaut Courtois moet zich helemaal uitstrekken op deze bal van Iago Aspas. ???? #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/xOF8xFMxt1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

Na de rust was het dan toch raak voor de thuisploeg. Nolito stond moederziel alleen voor doel en liet Courtois kansloos achter.

?? | Nolito brengt Celta de Vigo op gelijke hoogte. ?????? #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/mzUCkU37la — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

Alles te herdoen dus. Rodrygo wilde de Koninklijke opnieuw de voorsprong bezorgen en werd in zijn actie foutief afgestopt door Murillo. De bal andermaal op de stip en Benzema maakte zich op voor zijn tweede van de avond, maar dit keer miste de Fransman oog in oog met Dituro.

Lang moest Benzema niet treuren, want zes minuten later mocht hij herkansen na een nieuwe fout in de zestien. Benzema trof nu wel voor een tweede keer raak. Bij die 1-2 bleef het ook. Real Madrid blijft leider in La Liga en telt nu 69 punten, tweede Sevilla heeft er 57, maar speelt zondag nog de topper op het veld van Barcelona.