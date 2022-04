Karim Benzema doet het weer: Real Madrid buigt achterstand van twee goals nog om in zege en slaat titelconcurrent Sevilla knock-out

Real Madrid heeft in extremis een enorm belangrijke zege geboekt in de Spaanse titelstrijd. De Koninklijke stond lange tijd in het krijt op bezoek bij rivaal Sevilla, maar in het slotkwartier verkocht Real Madrid de thuisploeg een uppercut: het ging nog van 2-1 naar 2-3. Karim Benzema - wie anders - zorgde in extra tijd voor de winnende goal.