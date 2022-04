Daar is nummer 35! Real Madrid en Thibaut Courtois pakken de landstitel na vlotte zege tegen Espanyol

Real Madrid mag zich voortaan kampioen van Spanje noemen. De Madrilenen hadden aan een puntje genoeg om de titel binnen te slepen, maar wonnen overtuigend van een mak Espanyol met 4-0. Voor Thibaut Courtois en co. is het al de 35e landstitel in de clubgeschiedenis.

Real Madrid wist wat het te doen stond bij aanvang van de wedstrijd tegen Espanyol: Een puntje was voldoende om de landstitel veilig te stellen. De Madrilenen, met Thibaut Courtois in de basis en Eden Hazard in de tribune, begonnen voorzichtig aan de partij. Espanyol wou het Madrileense titelfeest nog minstens een weekje uitstellen en toonde zich in de openingsfase een stevige tegenstander.

De Koninklijke bleef geduldig voetballen en dat geduld loonde. Marcelo vond zijn landgenoot Rodrygo en die legde het leer knap in de verste hoek voorbij Lopez. Real rook bloed en nog voor de rust stond de geruststellende 2-0 op het bord. Weer eiste Rodrygo een hoofdrol op. De Braziliaan snoepte de bal af van een verdediger en mocht vrij aanleggen. Deze keer koos de jonge aanvaller niet voor de verste hoek, maar legde hij de bal netjes in de korte hoek.

Oefenwedstrijd in de tweede helft

Real kon de titel al ruiken en de spanning die er in de eerste helft nog was, maakte plaats voor rust. Real Madrid maakte er een oefenwedstrijd van en combineerde naar hartenlust. Asensio nam tien minuten na de rust het laatste beetje hoop weg bij Espanyol. Camavinga stuurde de Spanjaard het straatje in en die liet Lopez kansloos: 3-0.

Espanyol wist van geen hout meer pijlen te maken en op een zeldzame uitbraak stond Courtois pal. Real zette door en Espanyol mocht nog van geluk spreken dat de 4-0 van Isco werd afgekeurd voor buitenspel van Vinicius. Dat vierde doelpunt viel even later toch. Vinicius behield goed het overzicht en Benzema, wie anders, mocht de 4-0-eindstand binnentikken.

Met nog vier wedstrijd te gaan, kan Real Madrid niet meer bijgehaald worden door Sevilla en Barcelona. De 35e landstitel is dus een feit voor Thibaut Courtois, Eden Hazard en hun ploegmaats.

