Strafschop en owngoal sturen Atlético en Yannick Carrasco met lege handen naar huis

Atlético Madrid is niet aan zijn beste seizoen bezig. Met het bezoek aan Bilbao hoopte het de aansluiting niet te verliezen met de top drie. Een strafschopdoelpunt een een owngoal zorgden er echter voor de Yannick Carrasco en co. met lege handen naar huis mochten.

Na het gelijkspel tegen Granada vorige week, is Atlético Madrid er opnieuw niet in geslaagd om de zege te pakken in de Spaanse La Liga. Atlético, met Rode Duivel Yannick Carrasco 65 minuten tussen de lijnen, speelde nochtans een degelijke partij. Een vroege owngoal van Mario Hermoso zorgde ervoor dat Bilbao zijn favoriete spel kon spelen.

Atlético moest komen, maar Simon in gevaar brengen, bleek bijzonder moeilijk voor de troepen van Diego Simeone. Na de rust schoot Atlético opnieuw in eigen voet. Herrero stopte Muniain foutief af. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Iñaki Williams zette zich achter de bal en bleef ijzig kalm: 2-0. Atlético probeerde nog wel het tij te keren, maar Bilbao echt in de problemen brengen, lukte niet.