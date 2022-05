Veteraan Radamel Falcao houdt met Rayo Vallecano Real Sociedad in bedwang

Real Sociedad is zondagavond op de 34e speeldag in La Liga niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Rayo Vallecano.

Ex-Gentenaar Alexander Sorloth opende na 33 minuten de score voor de Basken, die bij de rust Adnan Januzaj inbrachten voor Asier Illaramendi. In het slotkwartier zorgde oudgediende Radamel Falcao bij zijn eerste balcontact voor de gelijkmaker. De 36-jarige Colombiaan was even voordien ingevallen.

Puntenverlies dus voor Real Sociedad en daarmee doen ze een slechte zaak in de strijd om de Europese plaatsen. De club uit San Sebastian staat op de zesde plaats, op één punt van de vijfde stek van Betis die recht geeft op Europa League-voetbal. Het team uit Sevilla heeft echter nog een wedstrijd minder gespeeld en sluit maandagavond de speeldag af uit bij Getafe.