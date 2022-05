Yannick Carrasco bezorgt Atlético Madrid zege in stadsderby met penaltydoelpunt

Atlético Madrid heeft zondag de Madrileense derby tegen Real gewonnen met 1-0 op de 35e speeldag in La Liga. Yannick Carrasco zette in de 40e minuut een strafschop om, het enige doelpunt van de partij.

In het slot van de eerste helft beging Real-verdediger Jesus Vallejo een overtreding op Matheus Cunha. Na het raadplegen van de beelden wees ref Cesar Soto Grado naar de stip. Carrasco stuurde Andriy Lunin de verkeerde kant op. De Oekraïner stond voor het eerst dit seizoen tussen de palen in La Liga, Thibaut Courtois kreeg rust en zat net als sterkhouders als Karim Benzema en Luka Modric op de bank.

?? | Yannick Carrasco blijft koelbloedig vanop de stip. ?????? #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/TnO0dqFJyG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 8, 2022

In de 77e minuut was Carrasco dicht bij een tweede treffer. Zijn schot strandde op de paal. In de blessuretijd mocht de Rode Duivel gaan douchen.

Real Madrid vierde een week geleden zijn 35e landstitel. De Madrilenen spelen op 28 mei in het Stade de France in Parijs de finale van de Champions League tegen Liverpool.

Met nog drie speeldagen voor de boeg staat Atlético met 64 punten op de vierde plaats, op één punt van nummer drie Sevilla. Nummer vijf Betis telt zes punten minder dan Atlético en aast ook nog op een van de vier Champions League-tickets.