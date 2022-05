Barcelona verslaat Celta, maar heeft zorgen om Araujo

FC Barcelona heeft dinsdag een 3-1 zege geboekt tegen Celta Vigo op de 36e speeldag in La Liga.

Bij de rust leidde Barça met 2-0 na doelpunten van Memphis Depay (30’) en Pierre-Emerick Aubameyang (41’). Diezelfde Aubameyang (48’) pikte in de tweede helft nog een goal mee. Iago Aspas (50’) milderde. Na een rode kaart voor Jeison Murillo in de 58e minuut, stond Celta voor een loodzware opdracht.

Camp Nou werd op het uur opgeschrikt. Ploegmaats Gavi en Ronald Araujo botsten met hun hoofden hard tegen elkaar. Die laatste leek even knock-out, waarna hij op een brancard werd gelegd en met een ziekenwagen het veld verliet. De wedstrijd lag ruim vijf minuten stil. FC Barcelona liet intussen op Twitter weten dat de verdediger een hersenschudding heeft opgelopen en in het ziekenhuis bijkomende onderzoeken ondergaat.

Foto: BELGAIMAGE

In de stand is Barcelona tweede met 72 punten, dat zijn er 9 minder dan kampioen Real Madrid. Sevilla, dat woensdag Mallorca ontvangt, volgt op 7 punten van de Catalanen.

Eerder op de avond bleef Real Betis in de race om een plek in de top vier door met 0-3 te winnen van Valencia. Willian José opende de score in de 57e minuut. In het slot troffen Sergio Canales (87.) en Borja Iglesias (90.) raak. In de stand nadert Betis tot op drie punten van nummer vier Atlético Madrid, dat woensdag op bezoek gaat bij Elche. De top vier in La Liga krijgt een ticket voor de Champions League. Er volgen nog twee speeldagen.