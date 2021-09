Lommel boekt tweede seizoenszege tegen Lierse

Op de vijfde speeldag in de 1B Pro League stonden Lommel en Lierse zondag tegenover mekaar. Lommel won de partij met 3-1 en staat nu gelijk met Lierse in het klassement.

Lommel kwam bijzonder goed uit de startblokken. Al in de eerste minuut kopte Laurent Lemoine een corner binnen. In de tweede helft verdubbelde Arno Veschueren op acrobatische wijze de score op aangeven van Caio Roque (59.). Lommel bleef drukken en Ishak Talal Boussouf maakte de actie de hij zelf opzette vanop zijn eigen helft af (74.). Lierse gaf echter niet op en Guillaume De Schryver profiteerde van een grote fout in de verdediging van Lommel om de hoop van zijn ploeg levend te houden (75.), maar 3-1 bleef de eindstand.

In het klassement staat Lommel met 7 punten op de vijfde plaats samen met Lierse, dat wel een beter doelsaldo heeft.