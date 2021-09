Leider Westerlo duwt hekkensluiter Moeskroen dieper in de put van 1B

Leider Westerlo heeft zondagavond op de valreep de drie punten meegenomen bij Moeskroen. De match eindigde op een 1-2 in het voordeel van de Kempenaren.

Edisson Jordanov bracht Westerlo in het openingskwartier aan de leiding en het dook met die bonus de kleedkamers in. Na de pauze knalde Clément Tainmont de Henegouwers langszij, via een bal die afweek op Westelse verdediger Pietro Perdichizzi (65.). Daar leek het bij te blijven, tot invaller Fernand Gouré er in blessuretijd nog 1-2 van maakte op een pass van Club Brugge-huurling Maxim De Cuyper.

Westerlo verstevigt met de late overwinning zijn leidersplaats (14/18). De Kemphanen tellen vier punten bonus op eerste achtervolgers Lierse Kempenzonen, Lommel en Deinze. Moeskroen blijft achter met een punt en behoudt een achterstand van vier eenheden op voorlaatste RWDM.

