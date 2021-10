RWDM verrast Deinze op eigen veld en klimt in de stand

RWDM heeft Deinze zondagavond op eigen veld verrast in de afsluitende match van de zevende speeldag in de 1B Pro League (1-2). De winning goal viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd.

De thuisploeg schoot het best uit de startblokken via Dylan De Belder (10.). Die 1-0 stand bleef ruim een uur op het bord, tot Lenny Nangis (71.) de bezoekers uit Molenbeek weer langszij bracht. RWDM zou er zelfs nog op en over gaan met een treffer van de ingevallen Zakaria El Ouahdi.

RWDM klimt naar plaats zes in de rangschikking met 8 op 21, voor Virton (6 ptn) en hekkensluiter Moeskroen (2 ptn). Deinze laat dan weer een unieke kans liggen om alleen tweede te komen in het zog van leider Westerlo (17 ptn). Het moet nu genoegen nemen met een gedeelde vierde plaats met 10 op 21.