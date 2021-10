Lierse Kempenzonen speelt slechts gelijk tegen negenkoppig Moeskroen

Lierse Kempenzonen en Moeskroen hebben zaterdag op de zevende speeldag van de 1B Pro League de punten gedeeld. De partij eindigde op 2-2.

Moeskroen begon verschroeiend aan de wedstrijd en na één minuut stond het al 0-1 voor de bezoekers. Na een snelle aanval kon Joachim Carcela, de neef van Mehdi, een lage voorzet binnenschuiven. Lierse bleef niet bij de pakken zitten en trok ten aanval. Het kreeg enkele kansen, maar pas in de 24e minuut kon het langszij komen. Limbombe legde de bal vanop rechts keurig achteruit en Yagan werkte knap af: 1-1.

In de 51e minuut werd Abdallah diepgestuurd, en die ging na heel licht contact met Lepoint liggen. De scheidsrechter zag er een penalty in en gaf Lepoint ook de rode kaart. Abdallah (53.) twijfelde niet en zette de strafschop zelf om.

?? | Christophe Lepoint kreeg rood voor deze fout! ?? #LIEMOU pic.twitter.com/NqAmfw3MNw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 2, 2021

Enkel minuten later ging Abdallah (59. eigen doelpunt) van held naar antiheld. De doelpuntenmaker kopte een corner onopzettelijk in eigen doel en zorgde zo voor de 2-2. In de 87e minuut nog even opschudding wanneer Joachim Carcela na een stevige tackle nog een rode kaart kreeg. Lierse kon niet meer profiteren.

Dankzij het gelijkspel is Lierse nu alleen tweede in de stand na Westerlo. Moeskroen blijft alleen laatste.