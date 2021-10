Westerlo weer met de voetjes op de grond: het lijdt eerste nederlaag van het seizoen in Deinze

Drie dagen nadat het Antwerp uit de Beker van België kegelde, heeft Westerlo zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Deinze haalde het zondag met 2-1 op de tiende speeldag in de 1B Pro League.

De koploper in 1B keek na 12 minuten tegen een 1-0 achterstand aan, Lennart Mertens opende de score voor Deinze. Drie minuten later hing Maxim De Cuyper de bordjes in evenwicht. Maar Denys Prychynenko hield met een doelpunt in de 80e minuut de drie punten thuis.

Westerlo staat nog steeds op kop met 23 punten. Eerste achtervolger Waasland-Beveren volgt op zeven punten. De Waaslanders verloren zaterdag met 1-3 van Lierse Kempenzonen. Deinze is vierde met 15 punten.