RWDM geeft tegen Deinze in slotminuten 2-0 voorsprong uit handen

RWD Molenbeek en Deinze hebben zondagavond de dertiende speeldag in 1B afgesloten met een 2-2 gelijkspel. Twee minuten voor het laatste fluitsignaal stond RWDM nog 2-0 voor.

Die voorsprong stond bij de rust al op het bord, dankzij goals van Gilles Ruyssen (28e) en Florian Le Joncour (37e). In de 64e minuut moest RWDM met tien voort na een tweede gele kaart voor Ruyssen. Die uitsluiting zou de Brusselaars uiteindelijk duur te staan komen. Lennart Mertens scoorde in de 88e minuut de 2-1 en maakte er in de slotminuut ook nog 2-2 van.

In de stand staan RWDM en Deinze met 17 punten op de derde en vierde plaats. Ze volgen op dertien punten van Westerlo en drie van Waasland-Beveren.