Op de vijftiende speeldag in 1B heeft Moeskroen zaterdag met 2-1 gewonnen van Lommel. Bij de rust stonden de Limburgers nog 0-1 voor, dankzij Daniel Arzani (9e). Joachim Carcela-Gonzalez (59e) en Eric Bocat (65e) keerden de situatie om.

Met 18 punten is Moeskroen vijfde in de stand, Lommel is met 15 punten zevende en voorlaatste. Zondag staan nog Waasland-Beveren - Deinze en Virton - Lierse Kempenzonen op het programma. RWDM - Westerlo werd vrijdag wegens sneeuw afgelast.