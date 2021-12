Excel Moeskroen geeft 0-2 nog weg bij Deinze en moet tevreden zijn met een punt

Deinze en Excel Moeskroen hebben zaterdag 2-2 gelijkgespeeld op de 16e speeldag in de 1B Pro League.

Christophe Diandy (28.) en Lucas Ribeiro Costa (32.) zetten de 0-2 ruststand in het voordeel van Moeskroen op het scorebord. Maar Deinze kwam na de pauze langszij dankzij Youssef Challouk (51.) en Viktor Boone (70.).

In de stand springt Deinze met 21 punten over RWDM (20) naar de derde plaats in de stand. RWDM heeft wel twee matchen minder gespeeld. Zondag gaat het om te beginnen op bezoek bij Lierse Kempenzonen. Moeskroen is vijfde met 19 punten.