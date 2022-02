Nummer twee Waasland-Beveren lijdt stevige nederlaag bij Moeskroen

Waasland-Beveren, tweede in de stand, heeft zaterdagavond op de negentiende speeldag in 1B een verrassende 3-0 nederlaag geleden bij Moeskroen. Bij de rust was het 2-0, dankzij doelpunten van Joachim Carcela-Gonzalez (30e) en Clement Tainmont (41e). De 3-0 kwam er door een owngoal van Jenthe Mertens (54e).