Voorlaatste Lommel duwt rode lantaarn Virton nog wat dieper in degradatiemoeras

Hekkensluiter Virton heeft zondagavond op de 20e speeldag van de 1B Pro League een slechte zaak gedaan in de strijd om het behoud. Het verloor met afgetekende 3-0 cijfers van Lommel, de voorlaatste in de stand.

Caue Vinicius (20. en 32.) was de gevierde man voor de rust met twee Lommelse treffers. Robin Henkens (47.) legde de wedstrijd meteen na rust in een beslissende plooi met het derde doelpunt. De Luxemburgers waren niet meer in staat om tegen te prikken.

Lommel koopt zich met de belangrijke zege wat meer ademruimte en telt nu 19 punten. Dat zijn er vijf meer dan Virton, met nog acht matchen voor de boeg.