RWDM wint op het nippertje tegen Lierse na dolle slotfase en bizar spookdoelpunt

Op de 22e speeldag van de 1B Pro League heeft RWDM zondagavond een dolle pot voetbal tegen Lierse Kempenzonen omgezet in 3-1 winst.

Ivan Yagan (65.), ingevallen aan de rust, zette Lierse eerst nog op voorsprong halverwege de tweede helft. De Molenbekenaren zouden toch nog een driepunter uit de brand slepen na onder meer een spookdoelpunt. Jens Teunckens redde een kopbal van ploegmaat Kenneth Schuermans (81.) op de lijn, maar scheidsrechter Brent Staessens oordeelde dat het een geldige goal was.

?? | Was de bal volgens jou over de lijn? ?? #RWDLIE pic.twitter.com/V4RZ5JyQBR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022

En in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voltrok die andere invaller William Togui (90.+1) de ommekeer, Kevin Nzuzi Mata (90.+2) maakte er zowaar nog 3-1 van.

RWDM verstevigt zijn tweede plaats tot 38 punten. Dat zijn er vijf meer dan eerste achtervolger Waasland-Beveren. Lierse K. volgt op de zesde plaats met 26 punten.

Lommel en Moeskroen scoren niet

Eerder op de dag was de wedstrijd tussen Lommel en Moeskroen op een scoreloos gelijkspel geëindigd. Lommel, de voorlaatste in de stand, loopt dankzij de puntendeling weer een puntje uit op rode lantaarn Virton, dat zaterdag reeds in eigen huis met 0-2 verloor van Deinze. De kloof tussen beide teams bedraagt nu zeven punten. Moeskroen is met 27 punten vijfde.