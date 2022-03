Waasland-Beveren houdt RWDM in het vizier na zege tegen rode lantaarn Virton

Waasland-Beveren heeft zondagavond de 23e speeldag in 1B afgesloten met een 3-1 zege tegen hekkensluiter Virton. Bij de rust stonden de Waaslanders nog 0-1 in het krijt.

Hervé Kage opende in de 20ste minuut de score door de bal van net binnen de zestien magistraal in doel te schilderen. Het leverde Virton geen punt op. In de tweede periode bezorgden Daniel Maderner (54 en 75e pen) en Kevin Hoggas (60e) Waasland-Beveren de zege.

Waasland-Beveren blijft met 36 punten derde, op vijf punten van RWDM en dertien punten van leider Westerlo. Virton kon in 2022 nog niet winnen en staat met 14 punten op tien punten van Lommel, de voorlaatste in de stand.