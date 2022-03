Waasland-Beveren blijft op draw steken tegen Lommel

Waasland-Beveren heeft een slechte zaak gedaan op de 25e speeldag in de 1B Pro League. Het speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Lommel SK en mag zo stilaan een kruis maken over de tweede plaats.

De Waaslanders kwamen in de derde minuut op voorsprong via Daniel Maderner. Zes minuten ver in de tweede helft bracht Koki Saito Lommel langszij.

Na 2 op 6 is Waasland-Beveren derde met 38 punten. Het telt zes punten minder dan nummer twee RWDM, dat zondag rode lantaarn Virton ontvangt. Lommel is zevende en voorlaatste met 26 punten.