RWDM zet rode lantaarn met kleinste verschil opzij en springt naar tweede plaats

RWDM heeft zondag tijdens de 19e speelronde in de 1B Pro League rode lantaarn Virton met het kleinste verschil opzijgezet (0-1).

Gilles Ruyssen was na 20 minuten auteur van het enige doelpunt van de wedstrijd. Met dat resultaat springen de Molenbekenaren over Waasland-Beveren naar de tweede plaats met 32 punten en mogen ze stilaan dromen van de play-offs voor promotie. De Brusselaars hebben twee punten voor op de Waaslanders, die zaterdag een 3-0 nederlaag leden in Moeskroen. Virton blijft laatste met 14 punten.

Competitieleider Westerlo (37 ptn.) is zondagavond om 20u00 nog aan zet in het eigen Kuipke tegen voorlaatste Lommel (16 ptn.).