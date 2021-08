Erling Haaland zet nieuwe seizoen in met hattrick in bekerduel, Witsel en Thorgan Hazard maken heroptreden bij Dortmund

Borussia Dortmund heeft er een goede zaterdagavond opzitten. In de 1/32ste ronde van de DFB Pokal wonnen de Borussen makkelijk met 0-3 van derdeklasser SV Wehen Wiesbaden. Getekend: Erling Haaland. De Noorse sensatie blijft ook zonder maatje Jadon Sancho vlot scoren en zorgde voor alle doelpunten. Nog goed nieuws kwam er van Axel Witsel en Thorgan Hazard, die na het EK hun heroptreden maakten.

Amper een halfuur was het eerste officiële duel van het seizoen ver en Haaland had al twee keer de netten doen trillen. Kort na de rust deed hij er nog een derde doelpunt bij. Derdeklasser Wehen was duidelijk geen partij voor de Noorse stormram, die het dit seizoen zonder maatje Sancho (vertrokken naar Manchester United) moet stellen. Reus en Reyna zorgden dan maar voor de assists, tussendoor zette Haaland een elfmeter om.

Dortmund moest het vorig seizoen maandenlang zonder draaischijf Axel Witsel stellen, maar de Rode Duivel is helemaal terug. Na een bevredigend EK was hij zaterdag opnieuw te zien in geel-zwarte kleuren. Net als Thorgan Hazard overigens, die eveneens veel blessureleed kende afgelopen jaar. De fans van de Borussen maakten ook kennis met aanwinst Donyell Malen, die overkwam van PSV.

Foto: REUTERS

Uitslagen van de eerste ronde om de Duitse voetbalbeker:

Dynamo Dresden - Paderborn 2 - 1

1860 Münhen - Darmstadt 1 - 1 (5/4)

Lokomotiv Leipzig - Bayer Leverkusen 0 - 3

Osnabruck - Werder Bremen 2 - 0

Wuppertal - Bochum 1 - 2 nv.

Bayreuth - Bielefeld 3 - 6

Greifswald - Augsburg 2 - 4

Eintracht Norderstedt - Hannover 0 - 4

BFC Dynamo - Stuttgart 0 - 6

Flensburg - Kiel 2 - 4 nv.

Sandhausen - RB Leipzig 0 - 4

Babelsberg - Fürth 2 - 2 (5/4)

Ulm - Nürnberg 0 - 1

Maagdeburg - St Pauli 2 - 3

Wiesbaden - Dortmund 0 - 3

zondag:

Villingen - Schalke 04

Turkgucu München - Union Berlijn

Munster - Wolfsburg

Elversberg - Mainz

Meppen - Hertha Berlijn

Carl Zeiss Jena - FC Keulen

Mannheim - Eintracht Frankfurt

Koblenz - Ratisbonne

Oldenburg - Fortuna Düsseldorf

Brunswick - Hamburg

Wuerzburger Kickers - Freiburg

Rostock - Heidenheim

maandag:

Viktoria Keulen - Hoffenheim

Lotte - Karlsruhe

Ingolstadt - Aue

Kaiserslautern - Mönchengladbach

woensdag 25/08:

Bremer SV - Bayern München