Machteloos Qatar gaat meteen kopje onder tegen Ecuador, Enner Valencia zorgt voor beide goals in 0-2-zege

Het WK voetbal 2022 is nu ook officieel op gang getrapt! Gastland Qatar keek zondagavond in de openingswedstrijd Ecuador in de ogen, maar een feest werd het niet voor het gastland. De ervaren kapitein van Ecuador Enner Valencia (33) bezorgde een zwak Qatar met twee doelpunten meteen een kater.

Sleutelmoment: Al na drie minuten was de toon gezet met een blunder van de doelman van Qatar en een (afgekeurd) doelpunt voor Ecuador van Enner Valencia. Toen was al duidelijk wie de beste was.

Man van de match: Enner Valencia. De Ecuadoriaanse aanvaller scoorde tweemaal.

Hem gaan we ook onthouden: Al Sheeb. De Qatarese doelman beging al na enkele minuten een blunder en veroorzaakte later nog een strafschop. Geen beste kennismaking.

Sinds 2006 scoort slechts één Ecuadoriaan op een wereldkampioenschap: Enner Valencia. Een statistiek die zeker nog tot de match Nederland - Ecuador van komende vrijdag standhoudt, want ook in de openingswedstrijd van dit WK stond enkel Valencia aan het kanon voor Ecuador. Als 23-jarige gooide hij op het WK 2014 al grote ogen door drie keer te scoren in de groepsfase, met zijn tweeklapper tegen Qatar telt de ervaren kapitein intussen al 37 interlandgoals. Hij maakte meteen ook een einde aan de droogte van Ecuador, want in de laatste drie oefenwedstrijden voor het WK kon de ploeg niet scoren.

Iets wat tegen Qatar dus wel vlot lukte. Al na drie minuten kregen we in de openingswedstrijd van dit WK spektakel. Bij een vrije trap van Ecuador ging de ver uitgekomen Qatarese doelman Al Sheeb tweemaal onder de bal door, waarna het leer bij Valencia belandde. Het WK was amper begonnen of daar was het eerste doelpunt al, want Valencia kopte van dichtbij tegen de netten. De goal werd na een VAR-tussenkomst echter afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel.

Niet getreurd voor Ecuador, want even later beging doelman Al Sheeb opnieuw een blunder. Hij haalde de doorgebroken Valencia opzichtig neer in de zestien: strafschop voor Ecuador. Valencia zette zelf koelbloedig de elfmeter op. Na een dik kwartier dan toch de verdiende voorsprong voor Ecuador. Het was dan al duidelijk: dit Qatar was meer dan een maatje te klein voor Ecuador. Even later was Valencia daar opnieuw. Dit keer met een rake kopbal in de linkerbenedenhoek.

Ecuador voetbalde er makkelijk door. De zes maanden lange stage van de Qatarese nationale ploeg bleek zo al snel een maat voor niets. De nationale voetbalbond eiste eind vorig seizoen al de internationals op, waardoor zelfs de Qatar Super League het de laatste maanden zonder hen moest stellen. De nationale ploeg vloog intussen Europa rond om meer dan twintig oefenwedstrijden af te werken, allemaal om tactisch en fysiek volledig klaar te zijn voor het WK in eigen land.

Een sof, want op elke tweede bal kwamen de Qatarezen tegen Ecuador te laat. Ze gingen wild in duel, slaagden er niet in om de bal in de ploeg te houden, laat staan om een degelijke aanval op te zetten. Pas na dik 49 minuten was er het eerste balcontact voor Qatar in de vijandige zestien. Tekenend voor de wedstrijd en het sein voor veel fans om het Al Bayt Stadium vroegtijdig te verlaten. Het was al duidelijk tijdens de volksliederen dat Ecuador meer energie uitstraalde, al was het verschil 90 minuten lang zoveel meer dan dat. Het gastland kon op geen enkel moment een vuist maken, zelfs niet toen Ecuador in de tweede helft gas terug nam en het spelpeil een duik nam. Qatar ging dus kansloos onderuit en is het eerste gastland ooit dat de openingswedstrijd op een WK verliest.