Uitgerekend Gareth Bale schiet Wales naar gelijkspel na zwakke eerste helft tegen de VS

Wales is in zijn eerste WK-wedstrijd sinds 1958 niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen de Verenigde Staten. De Welshmen werkten een zwakke eerste helft af en zagen de VS verdiend op voorsprong komen via Timothy Weah. Diep in de tweede helft lokte Gareth Bale een penalty uit en zette die ook feilloos om. Het eerste gelijkspel van dit WK.

Sleutelmoment: Diep in de tweede helft lokte de Welshe sterspeler Gareth Bale een strafschop uit. Het luidde de gelijkmaker voor Wales in en zorgde nog voor een spannend slot van de wedstrijd.

Man van de Match: Timothy Weah in de eerste en Gareth Bale in de tweede helft. Weah maakte een fraai doelpunt en was in de eerste helft de gevaarlijkste man bij de VS. Bale toonde in de tweede helft dat hij ondanks matchritme toch nog belangrijk kan zijn voor de nationale ploeg.

Hem gaan we ook onthouden: Kieffer Moore. Hij werd in de basis verwacht bij Wales, maar moest het stellen met een invalbeurt van 45 minuten. Was duidelijk een versterking voor de Welshmen in de tweede helft.

De Welshmen hadden zich hun eerste WK-wedstrijd in 64 jaar ongetwijfeld lange tijd anders voorgesteld. Wales plooide in de eerste helft met vijf achterin terug en grossierde in slordigheden. Ook Gareth Bale kende lange tijd geen gelukkig WK-debuut. De ster van Wales stond verrassend aan de aftrap. Nochtans sukkelt hij al een heel jaar met blessures en beperkte hij zich het afgelopen jaar vooral tot korte invalbeurten, maar bondscoach Rob Page verkoos Bale dus boven Kieffer Moore in de spits.

Het leek niet meteen een geslaagde keuze, al was de hele ploeg van Wales niet op de afspraak tijdens de eerste 45 minuten. Achter de bal lopen, was het enige wat de Welshmen voor rust deden tegen de Verenigde Staten. Maar liefst 72% balbezit had de VS bij momenten. Iets wat al snel een dubbele reuzekans opleverde. Eerste verschalkte Rodon bijna zijn eigen doelman met een kopbal, maar Hennessey stond goed op te letten. Meteen daarna mikte Sargent op de paal. De VS was in hun eerste WK-wedstrijd in 8,5 jaar duidelijk beter uit de startblokken geschoten dan Wales.

Vooral de snelle Timothy Weah op rechts werd vaak gevonden door zijn ploegmaats. Naarmate de eerste helft vorderde, werd het overwicht in het balbezit ook omgezet in een doelpunt voor de Amerikanen. De voormalig Gouden Bal en president van Liberia George Weah kan fier zijn op zijn zoon Timothy. Weah werkte een uitstekende eerste helft af en bekroonde die met een doelpunt. Zijn afwerking mocht er zijn, net als de assist van Pulisic.

Foto: AP

Het jeugdige enthousiasme van de jonge Amerikaanse ploeg nam zo makkelijk de bovenhand van een mak Wales. Ook in het publiek namen de Amerikanen de bovenhand. Al was dat niet verwonderlijk, want de VS is een van de landen die het meeste tickets verkocht voor dit WK.

Bale doet het dan toch

In de tweede helft toonde Wales een ander gelaat en had het plots wel drang naar voor. Het was dan ook van moeten voor Bale en co. De voormalige aanvaller van Real Madrid mocht blijven staan, maar ook Kieffer Moore kwam in de ploeg na rust en die zorgde meteen voor meer shwung. De extra grinta leverde dit keer een dubbele kans voor Wales op, maar de bal wilde er niet in. Voor Christian Pulisic, de sterspeler van de VS, was dat het sein om zijn niveau op te krikken en zo het evenwicht in de wedstrijd te herstellen.

De wedstrijd ging plots een pak beter op en neer dan voor rust, maar het was die andere sterspeler op het veld die nog een hoofdrol opeist. Uitgerekend de Welshe aanvoerder Gareth Bale deed dan toch waar bondscoach Page op hoopte. Hij lokte diep in de tweede helft een strafschop uit en zette die zelf feilloos om. Bale en met hem de Welshe fans schreeuwden hun vreugde uit. In een razend spannend slot kon geen van beide ploegen nog scoren. 1-1 dus en zo staan zowel de VS als Wales op plaats twee in groep B, achter leider Nederland. Senegal staat voorlopig laatste met nul punten.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS