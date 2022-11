Engeland draait Iran door de gehaktmolen en scoort zes keer in overtuigende eerste match

Het WK is voor Engeland begonnen met ‘a walk in the park’. Zonder echt vol gas te moeten gaan, walsten ‘The Three Lions’ over Iran. Nog voor rust zetten Bellingham, Saka en Sterling al de 3-0-cijfers op het bord. Erna ging het spektakel gewoon verder. Engeland kon én mocht vertrouwen tanken. Dankzij klinkende 6-2-cijfers staat het nu al met één been in de volgende ronde.

Sleutelmoment: Saka en Sterling zetten Engeland binnen een tijdspanne van drie minuten op rozen. Ze maken er nog voor de rust 2-0 en 3-0 van en tellen Iran zo al helemaal uit.

Man van de match: Saka scoorde dan wel twee keer, maar de overmacht waarmee Jude Bellingham de wet dicteerde op het middenveld sprong nog meer in het oog.

Hem gaan we ook onthouden: misschien niet in positieve zin, maar ex-Antwerp-doelman Beiranvand bleef in het openingskwartier na een botsing bijzonder lang liggen en moest verzorgd worden. Dat leidde tot maar liefst veertien minuten extra tijd in de eerste helft.

De wedstrijd begon eigenlijk pas echt na minuut twintig. Tot dan had het spel vooral stilgelegen. Iran-doelman Beiranvand (ex-Antwerp) had na een botsing met ploegmaat Hosseini heel lang verzorging nodig door een hoofdblessure. Hij probeerde nog wel verder te spelen, maar ging uiteindelijk toch weer in het gras zitten en moest naar de kant.

Echt indruk maken, deed Engeland dan nog niet, maar het breide geduldig aan aanvallen. Mount trapte na de eerste combinatie nog in het zijnet en Maguire kopte een hoekschop tegen de lat, maar bij de volgende voorzet was het wel raak: Jude Bellingham verlengde met het hoofd in doel. Een beter moment voor zijn eerste interlandgoal kon de 19-jarige middenvelder van Dortmund niet uitkiezen. Een deel van het publiek zette meteen Hey Jude van The Beatles in. Het rastalent domineerde het middenveld alsof hij nooit iets anders had gedaan.

Twee eerredders

De Engelsen kregen Iran nog voor rust op de knieën en daarna ook definitief tegen het canvas. Saka en Sterling sloegen twee keer toe in drie minuten. Ref Claus liet vervolgens nog veertien minuten overspelen door al het oponthoud, maar Iran wist op een kansje voor Jahanbakhsh na geen vuist te maken. Hun coach Carlos Queiroz had voor een heel behoudende aanpak gekozen met een 5-4-1, die heel laag postvatte. Alleen verdedigde zijn elftal veel te mak in de gevarenzone, waar Engeland maar liefst zeven keer mocht aanleggen. Dat volstond meteen voor drie goals voor de rust.

Queiroz greep tijdens de pauze in met drie wissels, maar Iran liet zich verder gewillig naar de slachtbank leiden. Saka mocht omsingeld door een vijftal Iranese verdedigers alsnog aanleggen in de zestien en maakte er zo 4-0 van. Na een uur voetballen hadden de Engelsen 453 passes op de teller staan tegenover 83 voor Iran, om de overmacht maar even te illustreren. Taremi joeg dan wel de eerredder via de onderkant van de lat voorbij Pickford, maar dat was louter eentje voor de statistici want de ingevallen Rashford dikte aan de overkant meteen aan tot 5-1 en in de slotfase kwam er via Grealish zelfs nog een zesde bij. Ook de strafschopgoal van Taremi, die de stand op 6-2 bracht, was enkel voor de geschiedenisboeken.

It’s coming home?

Spelenderwijs opende Engeland zo de groepsfase, die het met wedstrijden tegen de VS en Wales nog op het programma nu sowieso moet overleven. Ondanks het wel heel bereidwillig meewerken van Iran, zal de leuze “It’s coming home” nu al om de haverklap beginnen weerklinken aan de andere kant van het Kanaal.

Engeland: Pickford, Trippier, Stones, Maguire (70’ Dier), Shaw, Rice, Bellingham, Saka (70’ Rashford), Mount (70’ Foden), Sterling (70’ Grealish), Kane (75’ Wilson).

Iran: Beiranvand (20’ H. Hosseini), Moharrami, Pouraliganji, M. Hosseini, Cheshmi (46’ Kanaani), Mohammadi (63’ Torabi), Jahanbakhsh (46’ Golizadeh), Noorollahi (77’ Azmoun), Karimi (46’ Ezatolahi), Hajisafi, Taremi.

Doelpunten: 35’ Bellingham 1-0, 43’ Saka 2-0, 45+1’ Sterling 3-0, 62’ Saka 4-0, 65’ Taremi 4-1, 71’ Rashford 5-1 90’ Grealish 6-1, 103’ Taremi (str.) 6-2.

Gele kaarten: 20’ Jahanbakhsh, 48’ Pouraliganji.

Toeschouwers: 40.000.

Scheidsrechter: Raphael Claus (Bra).