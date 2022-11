Denemarken raakt niet voorbij Tunesië na misser vanop halve meter in hun WK-opener

Denemarken heeft zijn eerste match van het WK niet kunnen winnen van Tunesië: 0-0. De Denen kwamen pas na rust aan de betere kansen, maar een doelpunt van Club Brugge-speler Andreas Skov Olsen werd terecht afgekeurd. De ingevallen spits Andreas Cornelius was de pineut door vanop een halve meter van doel nog op de paal te koppen.

Sleutelmoment: halfweg de tweede helft kan Andreas Cornelius aan de tweede paal helemaal vrij koppen, maar vanop een halve meter van doel besluit hij op de paal. Dat had de winnende goal moeten zijn.

Man van de Match: Dylan Bronn. De ex-verdediger van AA Gent speelde een sterke match in het centrum van de verdediging bij de Tunesiërs en bezorgde Kasper Dolberg een vervelende namiddag.

Hem gaan we ook onthouden: Aïssa Laidouni. De opgefokte middenvelder van de Tunesiërs voetbalde vaak op en soms over het randje, maar werd op handen gedragen door de opgezweepte fans.

27 op 30 in de WK-kwalificaties en twee keer wereldkampioen Frankrijk geklopt in de laatste Nations League-campagne. Denemarken, met Joakim Maehle (ex-Genk) en Andreas Skov Olsen (Club Brugge) in de ploeg, was on fire in de aanloop naar het WK. De Denen begonnen tegen Tunesië dus ook als favoriet, maar hadden het niet onder de markt tegen de Noord-Afrikanen. Al na één minuut maakte Aïssa Laidouni duidelijk dat het geen gezondheidswandeling zou worden voor de Denen. Hij vloog er snoeihard in op Christian Eriksen – weliswaar op de bal – en jutte daarna de massaal aanwezige Tunesische fans flink op.

Foto: Getty Images

Zo zou het een enerverende eerste helft worden. Met een Denemarken dat vergeefs probeerde te voetballen maar het in de duels moest afleggen tegen de Tunesiërs. Die versierden zo de beste kansen: Issam Jebali werkte de 0-1 keurig af maar bleek net vanuit buitenspel vertrokken en een afgeweerde hoekschop die voor de voeten van Laidouni viel, werd net naast gepoeierd. Op slag van rust stond Jebali voor een tweede keer oog in oog met Schmeichel. Vanop enkele meters probeerde hij het met een stiftertje, de Deense doelman kreeg er nog net zijn hand tegen.

Eerste ‘Belgische’ goal afgekeurd

Onder impuls van de ingevallen Damsgaard kregen de Denen na rust wel voet aan grond. Eerst moest een ultieme inspanning van Laidouni op de counter nog onschadelijk gemaakt worden, maar daarna waren het toch de mannen van Kasper Hjulmand die oprukten. Club Brugge-speler Skov Olsen trapte een afgeweerde voorzet in doel en leek voor het eerste ‘Belgische’ doelpunt van het WK te zorgen, maar dat was buiten de waard gerekend. Scheidsrechter César Ramos keurde de goal terecht af voor voorafgaand buitenspel van Damsgaard, die de voorzet getrapt had. De Tunesische fans vonden het wel prima zo en begonnen luid te juichen bij elke geslaagde pass van hun team.

Foto: AP

Hjulmand greep in en haalde Kjaer, Skov Olsen en Dolberg naar de kant voor Jensen, Lindström en Cornelius. Dat leverde bijna meteen resultaat op. Jensen passeerde het Tunesische middenveld met een prima pass, Eriksen kon vrij aanleggen vanop de rand van de zestien maar doelman Dahmen zat er nog net tussen. Op de daaropvolgende hoekschop torende Christensen boven iedereen uit. Cornelius leek de bal vanop een halve meter van doel maar binnen te moeten werken, maar kopte ongelukkig op de paal. Zo bleef de grootste kans van de match onbenut en eindigde de partij, met ‘slechts’ vijf minuten extra tijd, zoals ze begonnen was.

Denemarken: Schmeichel, Andersen, Kjaer (63’ Jensen), Christensen, Kristensen, Delaney (46’ Damsgaard), Højbjerg, Mæhle, Skov Olsen (63’ Lindström), Eriksen, Dolberg (63’ Cornelius).

Tunesië: Dahmen, Bronn, Meriah, Talbi, Dräger (88’ Kechrida), Skhiri, Laidouni (88’ Sassi), Ali Abdi, Slimane (65’ Sliti), Jebali (79’ Khenissi), Msakni (79’ Mejbri).

Doelpunten: geen.

Gele kaarten: 23’ Christensen, 77’ Jensen, 86’ Khenissi.

Scheidsrechter: César Ramos (Mex)

Toeschouwers: 42.925