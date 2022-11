Japan geeft Duitsers duur lesje in efficiëntie en zorgt voor nieuwe stunt op WK voetbal

Een uur lang was er geen vuiltje aan de lucht. Duitsland leek op een eenvoudige zege af te stevenen. Het liet alleen na om de 2-0 te maken en in het slotkwartier keerde Japan de situatie nog helemaal om. Doan en Asano zorgden op de counter voor de 1-1 en 1-2 en zijn voortaan nationale helden. Duitsland is meteen op achtervolgen aangewezen.

Sleutelmoment: De Japanse doelman Gonda komt heel knullig uit en maait de doorgebroken Raum onderuit. Gündogan breekt vanop de stip de ban voor de Duitsers.

Man van de match: Invaller Asano haalde de trekker over en diende Duitsland de nederlaag toe met een knappe goal: sterk in duel met Schlotterbeck en knap afgewerkt voorbij Neuer.

Hem gaan we ook onthouden: De hele Duitse ploeg durfde het voor aftrappen aan om een sneer uit te delen naar de FIFA. Voor de ploegfoto poseerden ze allemaal met de hand voor de mond, waarmee ze wilden aantonen dat hen het zwijgen is opgelegd.

Opvallend moment nog voor de bal rolde: de Duitse ploeg die met zijn elven met de hand voor de mond op de ploegfoto ging. En niet mis te verstaan teken naar de FIFA. De Wereldvoetbalbond verbood enkele dagen geleden het dragen van de intussen ‘One Love’-kapiteinsbanden. Die Mannschaft durfde het als eerste land aan om dat verbod aan de kaak te stellen. Een collectief statement en ook op het veld presenteerde Duitsland zich als een homogeen geheel. Op enkele prikjes van snelheidsduivel Ito na, kwam Japan er niet of nauwelijks doorheen.

Naarmate de eerste helft vorderde, legde Duitsland meer en meer zijn wil op. Vooral over de linkerkant vonden ze vaak de ruimte. Linksachter Raum was heel vaak de vrije man en dat brak Japan zuur op. Doelman Gonda greep iets te doortastend in en werkte de linksback tegen de grond. Gündogan zette de elfmeter feilloos om. Wat volgde was een salvo aan Duitse aanvalsgolven vanuit een soort totaalvoetbal. Met vele positiewissels in de aanvalslinie. Gnabry, Havertz, Musiala en Müller kunnen stuk voor stuk onderling van zone wisselen en deden dat naar hartenlust. Het draaide de Japanners zo helemaal dol.

Musiala en co missen

Ook het Duitse paradepaardje Musiala deed zijn duit in het zakje. Heerlijke balbehandeling en aalglad, een lust voor het oog. Net na rust zigzagde hij briljant doorheen een trio Japanners, maar zijn schot joeg hij over. Even later bedacht hij Gündogan met een perfecte aflegger, maar dit trapte tegen de staak. De Duitsers slaagden er niet in om hun voorsprong uit te bouwen. Gonda pakte met twee knappe reddingen uit op pogingen van Hofmann en Gnabry.

Zo bleef Japan in de wedstrijd en bijna klommen ze op gelijke hoogte. Ito dwong Neuer tot een serieuze redding en Asano miste onbegrijpelijk in de rebound. Even later hadden de Duitsers het vlaggen. Neuer verwerkte een voorzet-schot van Minamino nog wel, maar Doan joeg de bal nu in de herneming wel van dichtbij binnen. Het gebrek aan efficiëntie kwam de Duitsers duur te staan. Al helemaal toen Asano te makkelijk vrije baan kreeg van Schlotterbeck en van dichtbij de bal in het dak joeg voor een totale ommekeer in de match. Met nog twee groepswedstrijden tegen Costa Rica en Spanje kan Duitsland zich geen enkel foutje meer veroorloven als het nog naar de volgende ronde wil. Bezinnen dus voor Hansi Flick en zijn Mannschaft.

Foto: REUTERS

DUITSLAND: Neuer – Süle, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Gnabry (90’ Moukoko), Müller (67‘ Hofmann), Musiala (79’ Götze)– Havertz (79‘ Füllkrug).

JAPAN: Gonda – Sakai (75‘ Minamino), Itakura, Yoshida, Nagatomo (57‘ Mitoma) – Tanaka (71‘ Doan), Endo – Ito, Kamada, Kubo (46’ Tomiyasu) – Maeda (57‘ Asano).

Doelpunten: 1-0 Gündogan (33’), 1-1 Doan (75’), 1-2 Asano (83’)

Strafschoppen: Gündogan (omgezet) (33’)

Gele kaarten: geen

Rode kaarten: geen

Toeschouwers: 42.608

Scheidsrechter: Ivan Barton (El Sal)