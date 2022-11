Spanje geeft visitekaartje af op WK met zeven goals in kat-en-muisspel met Costa Rica

Schrijf ook Spanje maar op als één van de topfavorieten om het WK te winnen. La Roja speelde met heerlijk tiki-taka een zwak Costa Rica van het kastje naar de muur. Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2x), Gavi, Carlos Soler en Alvaro Morata zorgden voor een zware 7-0.

Sleutelmoment: na elf minuten krijgt Dani Olmo de bal met een gelukje mee in de zestien. Hij legt de 1-0 knap in doel. Daarna spelen de Spanjaarden in een zetel.

Man van de Match: Sergio Busquets. De verdedigende middenvelder bewees op zijn 34ste dat hij nog niet versleten is met een paar heerlijke passes door de linies.

Hem gaan we ook onthouden: Gavi. De 18-jarige WK-debutant voor Spanje speelde een puike partij en was meteen goed voor een assist en een heerlijke goal.

Het had veel weg van een trainingswedstrijdje, Spanje tegen Costa Rica. Een partijtje balbezit met een paar jagers in het midden. Alleen stonden beide ploegen wel degelijk met evenveel aan de aftrap, en was La Roja gewoon zo sterk dat niemand had kunnen vermoeden dat het de eerste groepsmatch van een WK betrof. 84,7 procent balbezit voor rust, alstublieft. De Costa Ricanen waren zeer zwak en kwamen amper over de middenlijn.

Foto: REUTERS

Maar het was toch vooral Spanje dat zijn visitekaartje afgaf als mogelijke eindlaureaat. Op het middenveld dicteerde Sergio Busquets het spel, Barcelona-ploegmaats Gavi en Pedri tikten het hoger op het veld rustig uit en linksback Jordi Alba dolde met de arme Costa Ricaanse rechtsback Martinez alsof het 2012 was. Na elf minuten gingen de sluizen open toen Dani Olmo de bal met een gelukje meekreeg in de zestien, maar het leer daarna wel enig mooi meenam en koud in doel legde.

Costa Ricaans geklungel

Daarvoor had diezelfde Olmo (voorlangs) en Asensio (centimeters naast) al met de openingstreffer geflirt. Tien minuten later gaf Jordi Alba een voorzet gepast terug voor de inlopende Asensio voor de 2-0 – knap in één tijd afgewerkt ­­– en nog eens tien minuten later was de match al gespeeld toen een strafschopfout gemaakt werd op opnieuw Jordi Alba. Ferran Torres trapte zich ook op het scorebord. Na rust ging het festival gewoon verder. Costa Rica hielp zelfs een handje toen Bryan Oviedo en doelman Keylor Navas allebei naar dezelfde bal gingen zonder hem weg te werken. Dankuwel, zei Ferran Torres: 4-0.

Spaans bondscoach Luis Enrique had genoeg gezien en besloot, zoals het een oefenwedstrijdje betaamt, zijn beste spelers op het uur maar al naar de kant te halen. Nog voor minuut 70 had hij zijn vijf wissels al doorgevoerd. Niet dat het veel uitmaakte voor het spelbeeld. De ingevallen Alvaro Morata vond met een voorzet Gavi. De 18-jarige WK-debutant pakte het leer heerlijk ineens op de slof voor de 5-0.

Daarmee leek de match naar een einde te kabbelen, tot de Spanjaarden in het slot ineens weer de gas opentrokken. Invallers Carlos Soler en Alvaro Morata pikten allebei nog een goaltje mee. De eerste legde een afgeslagen voorzet simpel in doel, de tweede was blij als een kind dat hij nog eens kon scoren voor de nationale ploeg toen hij een afleggertje van Dani Olmo in de benedenhoek trapte. 7-0, luidde het zware eindverdict van een kleine honderd minuten kat en muis.

De heerlijke volley van Gavi. Foto: EPA-EFE

Spanje: Unai Simón, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba (64’ Balde), Busquets (64’ Koke), Gavi, Pedri (57’ Soler), Ferran Torres (57’ Morata), Asensio (69’ Nico Williams), Dani Olmo.

Costa Rica: Keylor Navas, Martínez (46’ Waston), Duarte, Calvo, Oviedo (82’ Matarrita), Fuller, Borges (72’ Aguilera), Tejeda, Contreras (61’ Ruiz), Campbell, Bennette (61’ Zamora).

Doelpunten: 11’ Dani Olmo 1-0, 21’ Asensio 2-0, 31’ Ferran Torres (strafschop) 3-0, 54’ Ferran Torres 4-0, 74’ Gavi 5-0, 90’ Soler 6-0, 90+2’ Morata 7-0.

Gele kaarten: 68’ Calvo.

Scheidsrechter: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (VAE)

Toeschouwers: 40.013