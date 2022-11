Gelukkig hebben we een Koninklijke keeper: Rode Duivels starten aan WK met een zeer gevleide zege tegen Canada

Hoe Canada? Zo kan dat. De Rode Duivels zagen af in hun eerste WK-match, maar als de nood hoog is, is er nog altijd Thibaut Courtois. Hij pakte in de eerste helft een penalty van Davies en hield België overeind. Daarna deed Michy Batshuayi met één flits de rest: 1-0. Als we evenwel een hoofdrol willen spelen op dit WK, moet het beter. De beste keeper ter wereld zal het niet altijd oplossen.

In Qatar houden ze niet van de regenboogkleuren. Diversiteit promoten mag niet op dit WK en dus werd de kleurrijke OneLove-kapiteinsband door de FIFA verboden op straffe van boetes en gele kaarten. De Rode Duivels en alle andere landen plooiden voor die druk, maar de Belgen zagen tijdens hun eerste WK-match toch alle kleuren van de regenboog. En het was geen protestactie. Of toch geen bewuste. Dat zou pas straf zijn geweest.

De Duivels zagen af omdat ze vanaf de openingsfase overlopen werden door de Canadezen. Vooraf waren we gewaarschuwd voor de snelheid en het laaiende enthousiasme van The Canucks, maar die stapten echt als wervelwinden op het veld. Bij hen ging het twee keer rapper dan bij ons. De flanken werden gegeseld door roadrunners Alphonso Davies en Tajon Buchanan, en toen Carrasco zich te makkelijk liet wegzetten dwong Canada een dubieuze corner af. In de daaropvolgende fase knalde Buchanan het leer tegen de hand van pineut Carrasco en de VAR legde het leer onherroepelijk op de stip. Gelukkig hebben we op zulke momenten de allerbeste keeper ter wereld. Bayern-ster Alphonso Davies kon de eerste Canadese WK-goal ooit maken, maar Thibaut Courtois stopte zijn strafschop. De Koninklijke doelman kroonde zich zo tot de eerste Belgische keeper die een elfmeter stopte op een WK sinds het begin van de waarnemingen in 1966. Wat een ontlading. Wat een sjans ook.

Foto: AP

Konijnenpoot Dendoncker

Al was dat geluk misschien niet zo toevallig. Roberto Martinez verkoos in zijn basisopstelling dan toch Leander Dendoncker boven Zeno Debast. Toeval of niet, maar met Dendoncker in de ploeg verloren de Duivels nog nooit een interland: 23 zeges en 6 gelijke spelen. Zo’n konijnenpoot moet je gebruiken. Vooral omdat België niet meer het topland lijkt te zijn waarvoor de Canadezen het hielden. In het eerste halfuur gaf Kevin De Bruyne maar drie geslaagde passes. Hij werd simpelweg veel te weinig bereikt. Witsel moest zwoegen, Tielemans was te plat en Castagne moest overleven. Canada nam nochtans grote risico’s door met veel volk naar voren te stormen en veel ruimte in de rug te laten. Helaas bereikten de Belgische passes hun doel niet. Op de tribune liet Romelu Lukaku zijn hoofd eens in zijn schoot zakken.

Ook King Kev begon zich te enerveren. Toen Toby Alderweireld nog eens een lange bal verstuurde, kreeg hij zelfs een vermaning: speel eens in de voeten. De wrevel was gewekt, maar even later gooide de Antwerp-verdediger het leer toch nog eens achter de defensie. Als een deus ex machina was Michy Batshuayi daar. De spits had tot dan toe geen bal geraakt, maar die ene baltoets was toch geweldig. Batsman duikt altijd onverwacht op en punterde de 1-0 binnen: zijn 27ste Belgische goal al. Hij is de pure definitie van een spits. Achteraan gebaarde Alderweireld naar De Bruyne: zie je wel. Martinez moest het brandje blussen.

Foto: EPA-EFE

Met vijf verdedigers

Is dat nu het verschil tussen een onervaren en een ervaren ploeg? De goal kon op geen beter moment vallen, want de vraag was of de Canadezen hun hoge tempo zouden volhouden. Roberto Martinez schakelde alleszins en haalde Carrasco en Tielemans naar de kant voor Meunier en Onana. We gingen zelfs met vijf verdedigers spelen om te overleven. De regenboog die we hadden gezien, loste zo toch een beetje op. Davies en co. konden hun recordtempo niet aanhouden, waardoor de Duivels ontsnapten aan de druk.

Martinez deed na een uur zijn gebruikelijk wissel en haalde Eden Hazard naar de kant voor Leandro Trossard. De aanvoerder was behoorlijk als rustpunt in deze partij, maar de snedigheid zat er toch weer niet op. Wat doen we daar de volgende match mee?

Er zijn nog heel wat vraagtekens, maar het belangrijkste is toch België die eerste WK-match won. Met dank aan Courtois en ook aan Batshuayi. Tegen Marokko mag Michy zijn nagels lakken in de kleuren van de regenboog.