Luis Suarez en Uruguay tonen hun tanden niet, al treffen ze tweemaal de paal tegen Zuid-Korea

Uruguay had meer verwacht van zijn openingsmatch. Luis Suarez en co. raakten niet voorbij Zuid-Korea, dat het doelhout mocht danken maar al met al een verdiend punt pakte.

Sleutelmoment: De late uithaal van Federico Valverde, die uit was op een nieuwe wereldgoal maar de paal trof. Daar kwam Kim – de keeper – heel goed weg.

Man van de match: Diego Godin. De Uruguayaanse verdediger en recordinternational is op zijn 36ste nog altijd een voortrekker. Ook hij trof de paal.

Hem gaan we ook onthouden: Facundo Pellistri. Eindelijk zagen we de 20-jarige Man United-aanwinst eens aan het werk, want bij zijn club mocht de 20-jarige winger nog niet meedoen.

Meer nog dan Meunier zag Heung-min Son er met zijn masker uit als een superheld, maar zijn superkrachten hield de Zuid-Koreaanse Tottenham-spits voor rust nog verborgen. Het was niet de eerste helft van de vedetten, want ook Luis Suarez raakte amper een bal. De Uruguayaanse aanvaller, tegenwoordig aan de slag in z’n thuisland bij Nacional, toonde zelden zijn tanden.

Superheld Son. Foto: REUTERS

Dramatisch was het spelniveau niet, maar het mocht toch wat meer zijn. Het ging er vrij nerveus aan toe. De Koreanen – met vijf verschillende ‘Kimmen’ in de defensie – begonnen het best, maar kansen bleven uit. Daarvoor moesten we naar de overzijde. Valverde nam een lange bal aan met rechts en trapte met links over doel. En Nuñez trapte dan weer naast het leer nadat Pellistri met het hoofd had voorgebracht. Bijzonder trouwens, de basisplaats van Pellistri. De winger speelt bij Manchester United, maar geen mens die dat weet, want hij mocht nog geen minuut meedoen.

Tien minuten voor rust had de 0-1 echter op het bord moeten staan, maar Ui-jo Hwang toonde waarom hij dit seizoen nog niet scoorde bij Olympiacos. Hij trapte de loepzuivere assist hoog over. 1-0 had ook nog gekund, maar Godin – ja, de recordinternational loopt er nog altijd tussen – kopte een corner tegen de paal.

Een balende Godin, na zijn kopbal tegen de paal. Foto: REUTERS

Veel beterschap qua voetbal kwam er niet in de tweede helft en dus ging Diego Alonso net na het uur aan het wisselen. Begrijpelijk, maar we hadden niet gedacht dat hij Suarez er als eerste zou afnemen. De all time topschutter met 68 interlandgoals moest plaats ruimen voor een andere goaltjesdief – Cavani –, maar dat was niet van harte. Zijn trainer kreeg geen handje.

Al vier keer 0-0

Bij Zuid-Korea leken ze door hun beste krachten heen te zijn, al probeerde Son het nog met een ferme sprint en trapte de ingevallen Cho een metertje naast. Dat laatste deed ook Nuñez en dus stevenden we af op een scoreloos gelijkspel – het vierde al op dit WK, in veertien duels. Het had nog anders kunnen lopen als de loeier van Valverde een tiental centimeter meer naar rechts gericht was. De paal voorkwam een nieuwe wereldgoal van de middenvelder van Real Madrid en dus ook de ultieme winning goal.

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera (79’ Vina), Valverde, Vecino (79’ De La Cruz), Bentancur, Pellistri (88’ Varela), Suarez (64’ Cavani), Nunez

Zuid-Korea: Kim SG, Kim MH, Kim MJ, Kim YG, Kim JS, Hwang IB, Jung, Na (75’ Lee KI), Lee JS (75’ Son JH), Son HM, Hwang UJ (74’ Cho)

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 57’ Caceres, 88’ Cho, 90+7’ Varela

Scheidsrechter: Clement Turpin (Fra)

Toeschouwers: 41.663